Россиянкам дали советы, как восстановить волосы без салона красоты

Основная причина ломкости и сухости волос заключается в повреждении кератина, который составляет их основу. Использование горячих инструментов приводит к испарению влаги и размягчению белка, что делает волосы похожими на «мочалку». Кроме того, на состояние волос влияют внешние факторы, например, ультрафиолетовое излучение, ветер, холод и жёсткая вода. Об этом рассказала стилист Светлана Яикова.

Она рекомендовала использовать для восстановления натуральные маски с кокосовым, репейным или касторовым маслами, так как они хорошо питают и увлажняют волосы. Полезными являются также маски с алоэ вера, мёдом или яичным желтком, которые насыщают волосы полезными веществами и придают блеск. Наносить их необходимо по длине волос, избегая корней, чтобы не перегрузить кожу головы и не спровоцировать перхоть.

Среди аптечных средств собеседница «Газеты.ru» выделила отвар ромашки, который является натуральным и полезным продуктом. Ромашка успокаивает кожу головы, снимает раздражение и придает волосам легкий блеск. Следует помнить, что не все методы ухода одинаково полезны. Например, маски с луком или кефиром дают лишь кратковременный эффект, маски с перцем и горчицей могут вызвать ожоги кожи головы.