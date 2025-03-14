Россиян предупредили о «волосопаде» через месяц после сильного стресса

Сильный эмоциональный стресс может существенно подкосить ваше здоровье. В некоторых случаях он приводит к выпадению волос, сообщила в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог Мария Васильева.

Она отметила, что при сильном стрессе вырабатывающие его гормоны (кортизол, пролактин, адренокортикотропный гормон (АКТГ)) провоцируют спазм кровеносного русла и микроциркуляторного русла, которые обволакивают каждый волосяной фолликул.

Из-за этого питательные вещества не могут беспрепятственно поступать в фолликулы, которые перестают насыщаться кислородом. При длительном или хроническом стрессе это приведёт к тому, что рост волос будет нарушен, а луковицы перейдут в состояние покоя, после чего волосы начнут выпадать.

«Такой вид потери волос называют телогеновая алопеция — она может начаться через 1-3 месяца после перенесённого сильного эмоционального перенапряжения и затронуть более 60% волос», — предупредила трихолог.