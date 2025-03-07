95% лица покрыто волосами: Индус с «синдромом оборотня» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Индус, 95% лица которого покрывают волосы, попал в Книгу рекордов Гиннесса
Лалит Патидар. Обложка © guinnessworldrecords.com
Житель индийского штата Мадхья-Прадеш, 18-летний Лалит Патидар, попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему уникальному состоянию, связанному с гипертрихозом, также известным как «синдром оборотня». Это редкое заболевание характеризуется аномальным ростом волос на теле и лице, и по всему миру зафиксировано лишь около 50 случаев.
Патидар имеет впечатляющие 201,72 волоса на квадратный сантиметр кожи, что является исключительным показателем. По данным экспертов Книги рекордов Гиннесса, волосы индуса покрывают 95% его лица, включая область носа.
Несмотря на достижения, Лалит столкнулся с негативной реакцией окружающих, включая насмешки и оскорбления как со стороны незнакомцев, так и одноклассников.
«Они боялись меня, но когда начинали узнавать лучше и говорить со мной, понимали, что я не так уж и отличаюсь от них», — поделился Патидар.
Теперь Лалит Патидар полностью принимает свою особенную внешность и активно делится ею с окружающими. Он ведёт свой канал на YouTube, где документирует свою повседневную жизнь и показывает, каково это — жить с редким состоянием.
А ранее сообщалось, что спортсменка из Ирана Гити Мусави побила мировой рекорд, сдвинув с точки самолёт весом в 18 тонн. Она долго шла к цели, тренируясь по 2-3 часа в сутки.