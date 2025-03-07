Женщина из Ирана показала, кто на самом деле сильный пол, сдвинув с места 18-тонный самолёт
Спортсменка из Ирана побила мировой рекорд, сдвинув с места 18-тонный самолёт
Иранская рекордсменка Гити Мусави. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Giti Mousavi
Спортсменка из иранского города Тебриз Гити Мусави побила мировой рекорд, сдвинув с точки самолёт весом в 18 тонн. Об этом докладывает агентство Mehr.
«Я уже давно серьёзно занимаюсь спортом, ранее мне удалось перетащить грузовик. Постоянно искала более сложный вызов для себя и решила перетащить самолёт», — рассказала спортсменка.
Она пояснила, что её сильно поддержали правоохранители страны и предоставили борт для рекорда. Она долго шла к цели, тренируясь по 2-3 часа в сутки.
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