Женщина из Ирана показала, кто на самом деле сильный пол, сдвинув с места 18-тонный самолёт

Спортсменка из иранского города Тебриз Гити Мусави побила мировой рекорд, сдвинув с точки самолёт весом в 18 тонн. Об этом докладывает агентство Mehr.

«Я уже давно серьёзно занимаюсь спортом, ранее мне удалось перетащить грузовик. Постоянно искала более сложный вызов для себя и решила перетащить самолёт», — рассказала спортсменка.

Она пояснила, что её сильно поддержали правоохранители страны и предоставили борт для рекорда. Она долго шла к цели, тренируясь по 2-3 часа в сутки.