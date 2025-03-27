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27 марта, 05:14

В Госдуме после публикации Life.ru потребовали проверить краски для волос

Депутат Леонов просит Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился к Роспотребнадзору с просьбой провести проверку безопасности красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

В письме парламентарий ссылается на сообщения СМИ о наличии в продукции бутилфенилметилпропионала, известного как лилиевый альдегид, который может негативно сказаться на репродуктивной функции и вызвать контактный дерматит. В обращении Леонов просит руководителя ведомства проверить информацию о потенциальной опасности этих косметических средств и, в случае подтверждения, поручить региональным управлениям провести внеплановые проверки для изъятия продукции из продажи.

Как отметил депутат, в 2023 году Роспотребнадзор уже подтвердил вред лилиевого альдегида для репродуктивной системы и добавил его в список запрещенных веществ в парфюмерии. Тем не менее по его словам, это вещество все еще встречается в некоторых косметических товарах на российском рынке.

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Напомним, запрещённое вещество лилиал (бутилфенил метилпропиональ) обнаружили в красках для волос Schwarzkopf и Syoss немецкого производителя. Это выяснил канал SHOT ПРОВЕРКА. Токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека. Стоит отметить, что в произведённых на территории России красках для волос «Сьёсс» и «Палетт» нет опасного альдегида лилиала, обнаруженного в аналогичной продукции от зарубежных компаний.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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