В Госдуме после публикации Life.ru потребовали проверить краски для волос

Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился к Роспотребнадзору с просьбой провести проверку безопасности красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

В письме парламентарий ссылается на сообщения СМИ о наличии в продукции бутилфенилметилпропионала, известного как лилиевый альдегид, который может негативно сказаться на репродуктивной функции и вызвать контактный дерматит. В обращении Леонов просит руководителя ведомства проверить информацию о потенциальной опасности этих косметических средств и, в случае подтверждения, поручить региональным управлениям провести внеплановые проверки для изъятия продукции из продажи.