В Госдуме после публикации Life.ru потребовали проверить краски для волос
Депутат Леонов просит Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss
Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился к Роспотребнадзору с просьбой провести проверку безопасности красок для волос от Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».
В письме парламентарий ссылается на сообщения СМИ о наличии в продукции бутилфенилметилпропионала, известного как лилиевый альдегид, который может негативно сказаться на репродуктивной функции и вызвать контактный дерматит. В обращении Леонов просит руководителя ведомства проверить информацию о потенциальной опасности этих косметических средств и, в случае подтверждения, поручить региональным управлениям провести внеплановые проверки для изъятия продукции из продажи.
Как отметил депутат, в 2023 году Роспотребнадзор уже подтвердил вред лилиевого альдегида для репродуктивной системы и добавил его в список запрещенных веществ в парфюмерии. Тем не менее по его словам, это вещество все еще встречается в некоторых косметических товарах на российском рынке.
Напомним, запрещённое вещество лилиал (бутилфенил метилпропиональ) обнаружили в красках для волос Schwarzkopf и Syoss немецкого производителя. Это выяснил канал SHOT ПРОВЕРКА. Токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека. Стоит отметить, что в произведённых на территории России красках для волос «Сьёсс» и «Палетт» нет опасного альдегида лилиала, обнаруженного в аналогичной продукции от зарубежных компаний.
Life.ru / Шедеврум