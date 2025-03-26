Мейкап с сюрпризом: Врач назвала пять опасностей «взрослой» косметики для детей

Просьба дочки накрасить её «взрослой» косметикой может показаться безобидной. Однако если пойти у ребёнка на поводу, велик риск оказать ему медвежью услугу, предупредила Life.ru доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.

«Родители должны аккуратно подходить к выбору косметики для ребёнка. Даже если дочь очень просит косметику, наносить макияж вне конкурсов, фотосессий, выступлений, в обычной повседневной жизни ребёнку младше 12 лет совершенно не нужно и даже вредно», — подчеркнула доцент.

Ильина перечислила минимум пять причин не давать ребёнку доступ к косметичке. Во-первых, декоративные средства могут спровоцировать аллергическую реакцию, так как детская кожа более чувствительна к внешним раздражителям. Во-вторых, содержащиеся во взрослой косметике комедогенные вещества способны привести к появлению акне. А из-за антивозрастных ингредиентов молодая кожа может, напротив, начать преждевременное старение. Кроме того, некоторые токсичные вещества, такие как фталаты, парабены, красители и сульфаты, могут быть потенциально опасными для малышей.

«И, наверное, самый важный пункт — большинство взрослых людей инфицировано герпесвирусами. Мамина помада или тинт старшей сестры могут стать фактором передачи инфекции», — назвала пятую причину Ильина.

Также эксперт рассказала, как можно проверить даже подростковую косметику на безопасность. Для этого достаточно нанести средство на внутреннюю часть предплечья и оставить на 15 минут. Если за это время кожа не покраснела и не начала чесаться, продукт можно использовать по назначению.