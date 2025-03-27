Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 00:15

В импортозамещённых красках для волос из России не нашли токсичного альдегида лилиала

SHOT ПРОВЕРКА: Произведённые в РФ краски «Сьёсс» и «Палетт» не содержат лилиал

В произведённых на территории России красках для волос «Сьёсс» и «Палетт» нет опасного альдегида лилиала, обнаруженного в аналогичной продукции от зарубежных компаний. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Специалисты Telegram-канала сравнили продукцию российского и чешского производителей и выяснили, что при создании отечественных красок «Сьёсс» и «Палетт» не используется упомянутая токсичная добавка. Изготовитель подтвердил, что недавний скандал о наличии опасных веществ в импортных средствах для волос никак не касается нашей продукции, так как лилиала попросту нет в её составе.

С прилавков «Маяка» сняли почти полтонны опасных продуктов
С прилавков «Маяка» сняли почти полтонны опасных продуктов

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщила об обнаружении лилиала в красках для волос Schwarzkopf и Syoss немецкого производства. Этот токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека и с 2023 года внесён в перечень запрещённых в парфюмерии и косметике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar