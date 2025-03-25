С прилавков «Маяка» сняли почти полтонны опасных продуктов

В магазинах низких цен сети «Маяк» прошла внеплановая проверка. Почти 56% отобранных образцов продукции не прошли проверку на соответствие нормам. Главное нарушение — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

С прилавков пришлось снять почти 400 килограммов небезопасной продукции. Из 16 проб было выявлено девять нарушителей. Среди молочных продуктов нормам не соответствовали АО «Милком» (один из брендов — «Село зелёное»); ООО «Русмолоко», «АМК» и «Молочная жизнь». Теперь магазину грозит штраф до 300 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до шести суток.