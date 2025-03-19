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19 марта, 10:27

Магазины сети «Светофор» уличили в торговле фальсификатом

Россельхознадзор: Магазины «Светофор» являются площадкой для сбыта фальсификата

Российская торговая сеть «Светофор» стала площадкой для сбыта фальсифицированной продукции, что подтверждается многочисленными выявленными несоответствиями в реализуемых товарах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Территориальные управления Россельхознадзора продолжают мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети «Светофор». <…> Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что начавшиеся в феврале проверки торговых точек «Светофора» по всей стране выявили несоответствия требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства.

Среди нарушений были обнаружены растительные жиры в сливочном масле и сырах, а также бензойная и сорбиновая кислоты в масле и сметане. Ещё были зафиксированы компоненты в мясных продуктах, не указанные на упаковке, и наличие антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе. Кроме того, в субпродуктах птицы были выявлены патогенные микроорганизмы, а в курином мясе — сальмонеллы и листерии.

Опасные товары были утилизированы, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела. В настоящее время проводятся проверки в торговых точках «Светофора» по выявленным нарушениям, которые согласованы с прокуратурой.

Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из «Светофоров» по итогам самого масштабного рейда
Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из «Светофоров» по итогам самого масштабного рейда

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети магазинов низких цен «Светофор» после проведения проверок. Инспекторы посетили 58 организаций в 45 регионах страны. 314 административных дел были переданы в судебные инстанции.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Мессман

Наталья Демьянова
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