Магазины сети «Светофор» уличили в торговле фальсификатом

Российская торговая сеть «Светофор» стала площадкой для сбыта фальсифицированной продукции, что подтверждается многочисленными выявленными несоответствиями в реализуемых товарах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Территориальные управления Россельхознадзора продолжают мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети «Светофор». <…> Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что начавшиеся в феврале проверки торговых точек «Светофора» по всей стране выявили несоответствия требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства.

Среди нарушений были обнаружены растительные жиры в сливочном масле и сырах, а также бензойная и сорбиновая кислоты в масле и сметане. Ещё были зафиксированы компоненты в мясных продуктах, не указанные на упаковке, и наличие антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе. Кроме того, в субпродуктах птицы были выявлены патогенные микроорганизмы, а в курином мясе — сальмонеллы и листерии.

Опасные товары были утилизированы, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела. В настоящее время проводятся проверки в торговых точках «Светофора» по выявленным нарушениям, которые согласованы с прокуратурой.