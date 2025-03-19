Магазины сети «Светофор» уличили в торговле фальсификатом
Россельхознадзор: Магазины «Светофор» являются площадкой для сбыта фальсификата
Российская торговая сеть «Светофор» стала площадкой для сбыта фальсифицированной продукции, что подтверждается многочисленными выявленными несоответствиями в реализуемых товарах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Территориальные управления Россельхознадзора продолжают мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети «Светофор». <…> Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что начавшиеся в феврале проверки торговых точек «Светофора» по всей стране выявили несоответствия требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства.
Среди нарушений были обнаружены растительные жиры в сливочном масле и сырах, а также бензойная и сорбиновая кислоты в масле и сметане. Ещё были зафиксированы компоненты в мясных продуктах, не указанные на упаковке, и наличие антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе. Кроме того, в субпродуктах птицы были выявлены патогенные микроорганизмы, а в курином мясе — сальмонеллы и листерии.
Опасные товары были утилизированы, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела. В настоящее время проводятся проверки в торговых точках «Светофора» по выявленным нарушениям, которые согласованы с прокуратурой.
Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети магазинов низких цен «Светофор» после проведения проверок. Инспекторы посетили 58 организаций в 45 регионах страны. 314 административных дел были переданы в судебные инстанции.
ТАСС / Евгений Мессман