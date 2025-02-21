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Регион
21 февраля, 08:37

Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из «Светофоров» по итогам самого масштабного рейда

SHOT ПРОВЕРКА: Из «Светофоров» изъяли более 300 тонн опасных продуктов

Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из дискаунтеров «Светофор». Результаты масштабного рейда по магазинам сети опубликовала SHOT ПРОВЕРКА.

В январе эксперты посетили с проверками 1485 «Светофоров» по всей России. Из самых грубых нарушений: отсутствие документов на продукцию и данных о медосмотрах работников точек, обилие просрочки, несоблюдение условий хранения и правил маркировки, техническая непригодность помещений, неисправность оборудования.

В результате обширной проверки из магазинов сети «Светофор» было изъято 5,7 тысячи партий товаров, представляющих потенциальную опасность, общий вес которых составил свыше 300,1 тонны. Также сеть дискаунтеров заставили выплатить штраф в размере более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, 76 её магазинов приостановили свою деятельность. Все выявленные нарушения были переданы в суд, что привело к составлению 2,7 тысячи протоколов о правонарушениях.

Грубые нарушения обязательных требований экспертиза выявила в каждой:

  • пятой пробе молочки из 3468;
  • пятой пробе мяса из 860;
  • шестой пробе консервов из 246;
  • четвёртой пробе мяса птицы из 167.
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Ранее Life.ru рассказывал, что Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети магазинов низких цен «Светофор» после проведения проверок. Инспекторы посетили 58 организаций в 45 регионах страны. 314 административных дел были переданы в судебные инстанции.

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svetoformsk.ru

Владимир Озеров
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