Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из «Светофоров» по итогам самого масштабного рейда

Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из дискаунтеров «Светофор». Результаты масштабного рейда по магазинам сети опубликовала SHOT ПРОВЕРКА.

В январе эксперты посетили с проверками 1485 «Светофоров» по всей России. Из самых грубых нарушений: отсутствие документов на продукцию и данных о медосмотрах работников точек, обилие просрочки, несоблюдение условий хранения и правил маркировки, техническая непригодность помещений, неисправность оборудования.

В результате обширной проверки из магазинов сети «Светофор» было изъято 5,7 тысячи партий товаров, представляющих потенциальную опасность, общий вес которых составил свыше 300,1 тонны. Также сеть дискаунтеров заставили выплатить штраф в размере более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, 76 её магазинов приостановили свою деятельность. Все выявленные нарушения были переданы в суд, что привело к составлению 2,7 тысячи протоколов о правонарушениях.

Грубые нарушения обязательных требований экспертиза выявила в каждой: пятой пробе молочки из 3468;

пятой пробе мяса из 860;

шестой пробе консервов из 246;

четвёртой пробе мяса птицы из 167.