Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из «Светофоров» по итогам самого масштабного рейда
SHOT ПРОВЕРКА: Из «Светофоров» изъяли более 300 тонн опасных продуктов
Более 300 тонн опасных продуктов изъяли из дискаунтеров «Светофор». Результаты масштабного рейда по магазинам сети опубликовала SHOT ПРОВЕРКА.
В январе эксперты посетили с проверками 1485 «Светофоров» по всей России. Из самых грубых нарушений: отсутствие документов на продукцию и данных о медосмотрах работников точек, обилие просрочки, несоблюдение условий хранения и правил маркировки, техническая непригодность помещений, неисправность оборудования.
В результате обширной проверки из магазинов сети «Светофор» было изъято 5,7 тысячи партий товаров, представляющих потенциальную опасность, общий вес которых составил свыше 300,1 тонны. Также сеть дискаунтеров заставили выплатить штраф в размере более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, 76 её магазинов приостановили свою деятельность. Все выявленные нарушения были переданы в суд, что привело к составлению 2,7 тысячи протоколов о правонарушениях.
Грубые нарушения обязательных требований экспертиза выявила в каждой:
- пятой пробе молочки из 3468;
- пятой пробе мяса из 860;
- шестой пробе консервов из 246;
- четвёртой пробе мяса птицы из 167.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети магазинов низких цен «Светофор» после проведения проверок. Инспекторы посетили 58 организаций в 45 регионах страны. 314 административных дел были переданы в судебные инстанции.