Кишечная палочка, тараканы, грязь: Появились жуткие кадры с кухни ресторана «The бык» в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The бык» на улице Брестской в Москве после того, как там побывали агенты проекта SHOT ПРОВЕРКА и нашли массу нарушений при приготовлении блюд и во время уборки кухни.

В ресторане «The бык» в Москве нашли кишечную палочку. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ресторан предлагает блюда по цене от 350 до 500 рублей, журналисту удалось внедриться в штат сотрудников и побывать на кухне заведения. Мясо размораживается прямо в контейнерах на полу и буквально плавает в непонятной мутной жиже. Работники не соблюдают правило товарного соседства и хранят готовые блюда рядом с сырыми продуктами, тут же у столов стоят переполненные баки с мусором, а просроченную пищу подают клиентам, сдобрив соусом.

«У нас уборка нормально не проводится. Каждые день у нас новые и новые работники со Шри-ланки, Индии, Пакистана. Они приходят, моют грязными тряпками. На кухне тараканов видели», — рассказал один из работников, не зная, что ведётся скрытая съёмка.

И, наконец, агенту удалось увидеть такую картину: повар держит грязную марлю с крошками, ею же достаёт готовое блюдо и, не обработав руки, выкладывает баклажаны с сыром на тарелку, после чего обмакивает пальцы в соус и возит ими по кусочкам. SHOT ПРОВЕРКА отдала блюда в лабораторию, где нашли опасные микроорганизмы с кишечной палочкой.