На полках магазинов в Москве нашли опасный фальсификат топлёного масла

В Москве в магазинах нашли опасный фальсифицированный продукт с подменённым ГОСТом. Покупателям продавали топлёное масло от несуществующего производителя с «фантомным» адресом, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Топлёное масло. Коллаж © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Одна из покупательниц рассказала телеграм-каналу, что приобрела топлёное масло «Золотое качество» производства ЧУП «Бел-мол». На продукте обозначен изготовитель, который якобы располагается в Минске в Белоруссии. Однако, по сведениям Роспотребнадзора, предприятие там не зарегистрировано. Вместе него по адресу располагается Молодечненский молочный комбинат, но он не производит это масло.

Уточняется, что в 2021 году Госстандарт запретил в Белоруссии оборот молочной и масложировой продукции ЧУП «Бел-мол», но она всё равно поступает в российские магазины. Также на упаковке масла подменён ГОСТ 32262-2013. Он не распространяется на территорию Белоруссии, так как там утверждён стандарт СТБ 1890-2017.

Москвичка отметила, что продукт имеет странную консистенцию, которая не должна быть у топлёного масла. Контрафакт опасен для людей, так как при производстве масла не соблюдены все санитарные нормы.