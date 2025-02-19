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19 февраля, 15:52

На полках магазинов в Москве нашли опасный фальсификат топлёного масла

SHOT ПРОВЕРКА: В московских магазинах нашли фальсификат топлёного масла

В Москве в магазинах нашли опасный фальсифицированный продукт с подменённым ГОСТом. Покупателям продавали топлёное масло от несуществующего производителя с «фантомным» адресом, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Топлёное масло. Коллаж © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Топлёное масло. Коллаж © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Одна из покупательниц рассказала телеграм-каналу, что приобрела топлёное масло «Золотое качество» производства ЧУП «Бел-мол». На продукте обозначен изготовитель, который якобы располагается в Минске в Белоруссии. Однако, по сведениям Роспотребнадзора, предприятие там не зарегистрировано. Вместе него по адресу располагается Молодечненский молочный комбинат, но он не производит это масло.

Уточняется, что в 2021 году Госстандарт запретил в Белоруссии оборот молочной и масложировой продукции ЧУП «Бел-мол», но она всё равно поступает в российские магазины. Также на упаковке масла подменён ГОСТ 32262-2013. Он не распространяется на территорию Белоруссии, так как там утверждён стандарт СТБ 1890-2017.

Москвичка отметила, что продукт имеет странную консистенцию, которая не должна быть у топлёного масла. Контрафакт опасен для людей, так как при производстве масла не соблюдены все санитарные нормы.

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А ранее Life.ru писал, что на полках магазинов в России нашли фальсификат мороженого Bombbar. При приготовлении продукта использовалось сухое молоко, выпущенное на «фантомной площадке» без реального производства.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Дарья Нарыкова
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