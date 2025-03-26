В популярных красках для волос нашли опасное токсичное вещество
SHOT ПРОВЕРКА: Токсичное вещество нашли в красках для волос Schwarzkopf и Syoss
В популярных красках для волос нашли опасное токсичное вещество. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Запрещённое вещество лилиал (бутилфенил метилпропиональ) обнаружили в красках для волос Schwarzkopf и Syoss немецкого производителя. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека. Опасное вещество с 2023 года внесено в перечень запрещённых в парфюмерии и косметике. Однако продукцию Schwarzkopf и Syoss нашли в Чехии. Краску для волос немецкого производителя также легко отыскать в магазинах РФ.
По аромату лилиал, который используют в качестве отдушки, напоминает ландыши. Запрещённое вещество добавляют в кремы, шампуни и другие косметические товары.
Ранее в кремах по уходу за кожей La Roche-Posay обнаружили ядовитый канцероген бензол. Опасное вещество может провоцировать онкологию. Однако в России средство всё ещё можно купить без проблем. При этом на официальном сайте указано, что оно уже снято с производства.