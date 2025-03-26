В популярных красках для волос нашли опасное токсичное вещество

Запрещённое вещество лилиал (бутилфенил метилпропиональ) обнаружили в красках для волос Schwarzkopf и Syoss немецкого производителя. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека. Опасное вещество с 2023 года внесено в перечень запрещённых в парфюмерии и косметике. Однако продукцию Schwarzkopf и Syoss нашли в Чехии. Краску для волос немецкого производителя также легко отыскать в магазинах РФ.

По аромату лилиал, который используют в качестве отдушки, напоминает ландыши. Запрещённое вещество добавляют в кремы, шампуни и другие косметические товары.