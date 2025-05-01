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Регион
1 мая, 09:14

Около полусотни человек оказались в полиции после рейда в ночном клубе Москвы

«Постньюс»: Около 50 человек были задержаны в ходе рейда в ночном клубе Москвы

Ночной клуб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Ночной клуб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

В ночь на 1 мая в ночном клубе Bizarre на юге Москвы прошёл рейд силовиков, закончившийся задержанием около 50 человек. Проверка была инициирована из-за подозрений в нарушении закона, касающегося ЛГБТ*-пропаганды.

Задержанные в клубе. Фото © Постньюс

Задержанные в клубе. Фото © Постньюс

Как сообщает «Постньюс», после доставки в отдел полиции на посетителей заведения были составлены административные протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Помимо этого, около 20 человек были направлены в военкомат для прохождения проверки.

По имеющимся данным, этим вечером в клубе устраивали закрытую тематическую гей*-вечеринку. На мероприятии присутствовало приблизительно 200 человек. Все присутствующие были опрошены представителями правоохранительных органов. С участниками и организаторами была проведена разъяснительная беседа.

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Напомним, прошедшим вечером силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде. Силовики наведались в крупные ночные клубы столицы, включая Bizarre.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Мария Любицкая
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