Около полусотни человек оказались в полиции после рейда в ночном клубе Москвы

В ночь на 1 мая в ночном клубе Bizarre на юге Москвы прошёл рейд силовиков, закончившийся задержанием около 50 человек. Проверка была инициирована из-за подозрений в нарушении закона, касающегося ЛГБТ*-пропаганды.

Задержанные в клубе. Фото © Постньюс

Как сообщает «Постньюс», после доставки в отдел полиции на посетителей заведения были составлены административные протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Помимо этого, около 20 человек были направлены в военкомат для прохождения проверки.

По имеющимся данным, этим вечером в клубе устраивали закрытую тематическую гей*-вечеринку. На мероприятии присутствовало приблизительно 200 человек. Все присутствующие были опрошены представителями правоохранительных органов. С участниками и организаторами была проведена разъяснительная беседа.



Напомним, прошедшим вечером силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде. Силовики наведались в крупные ночные клубы столицы, включая Bizarre.