Около полусотни человек оказались в полиции после рейда в ночном клубе Москвы
«Постньюс»: Около 50 человек были задержаны в ходе рейда в ночном клубе Москвы
Ночной клуб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
В ночь на 1 мая в ночном клубе Bizarre на юге Москвы прошёл рейд силовиков, закончившийся задержанием около 50 человек. Проверка была инициирована из-за подозрений в нарушении закона, касающегося ЛГБТ*-пропаганды.
Задержанные в клубе. Фото © Постньюс
Как сообщает «Постньюс», после доставки в отдел полиции на посетителей заведения были составлены административные протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Помимо этого, около 20 человек были направлены в военкомат для прохождения проверки.
По имеющимся данным, этим вечером в клубе устраивали закрытую тематическую гей*-вечеринку. На мероприятии присутствовало приблизительно 200 человек. Все присутствующие были опрошены представителями правоохранительных органов. С участниками и организаторами была проведена разъяснительная беседа.
Напомним, прошедшим вечером силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде. Силовики наведались в крупные ночные клубы столицы, включая Bizarre.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ