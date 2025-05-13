Почему Ельцин-центр превращается в площадку для русофобов и оппозиционеров Ельцин-центр отметил 80-летие Победы приглашением на своё мероприятие, посвящённое началу Великой Отечественной войны, ярого русофоба, руководителя ликвидированного общества "Мемориал"* Яна Рачинского. Что не так с центром? 12 мая, 21:15 Ян Рачинский на фоне Ельцин-центра. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / David Krikheli, © РИА Новости / Павел Лисицын

На прошедших майских праздниках Ельцин-центр в очередной раз отметился скандалом — на свою площадку сотрудники организации пригласили выступить председателя ликвидированной по решению суда правозащитной организации «Мемориал»*, известного русофоба и ярого сторонника Украины Яна Рачинского.

Предполагается, что Рачинский приедет в центр в рамках приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны конференции «История сталинизма», которая пройдёт с 19 по 22 июня.

При этом уральские СМИ обратили внимание на заявление исполнительного директора Ельцин-центра, которое он сделал незадолго до приглашения Рачинского.

— При формировании программы текущего года мы [т.е. Ельцин-центр] постоянно сверяемся с задачей достойно отметить 80-летие Великой Победы, — заявил глава центра Александр Дроздов.

Подобная цитата в совокупности с тем, что приглашение появилось в канун празднования Дня Победы, говорит лишь о том, что это, судя по всему, очередная провокация Ельцин-центра и насмешка над народом-победителем, ведь Рачинский, кроме прочего, известен своими обвинениями СССР в развязывании Второй мировой войны, а также заявлениями, что Сталин такой же военный преступник, как и Гитлер.

Кто такой Ян Рачинский

Рачинскому 66 лет, судя по официальной биографии, по образованию он математик-программист и до 1996 года работал программистом. А параллельно — с 1988 года — занимался правозащитной деятельностью в «Мемориале»* — старейшей правозащитной организации в России.

За это время он отметился десятками (если не сотнями) оскорбительных заявлений в адрес Советского Союза, а также современных России и Белоруссии и их руководства, а кроме этого, по сути, занимался реабилитацией нацизма.

В 2020 году российские власти обратили внимание на созданную «Мемориалом»* базу данных «Жертв политического террора в СССР», в которой были собраны сведения о 3,4 млн человек, подвергнутых репрессиям в годы правления Иосифа Сталина.

Ян Рачинский. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

— Сталин не просто «допускал» репрессии — он был их главным организатором. … Если нацистских палачей судили за военные преступления, то почему сталинские палачи остаются безнаказанными? — объяснял появление базы правозащитник.

Впрочем, при проверке данных перечня выяснилось, что в их число Рачинский и его сотоварищи внесли уголовников, осуждённых за бандитизм, коллаборационистов, работавших с гитлеровскими нацистами в годы Великой Отечественной войны, и даже сотрудников НКВД.

В 2021 году «Мемориал»*, к тому моменту уже имевший статус организации-иноагента и не исполнявший ограничения и обязанности таковой, был ликвидирован по статье 284.1 УК РФ (ликвидация или запрет деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности).

А в конце 2022 года в Норвегии закрытому «Мемориалу»* присудили Нобелевскую премию мира, и принимал её бывший председатель. На вручении он назвал СВО «безумной и преступной войной против Украины» и заявил, что российское руководство, которое он называет «людоедами», «повторяет худшие практики СССР и Третьего рейха».

Кстати, деятельность Рачинского в России по достоинству оценили в Польше и Литве. В первой он является кавалером Ордена заслуг перед Республикой Польша «за выдающиеся заслуги в распространении правды о Катыни». Во второй — кавалером Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса «за заслуги перед Литовской Республикой и популяризацию имени Литвы в мире как председателю правления «Мемориала» и активному стороннику сотрудничества этой организации с Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы».

Высказывания Рачинского по поводу его отношения к СССР и России вполне однозначны. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ян Рачинский

Что собой представляет Ельцин-центр

Основанием для появления Ельцин-центра стал Федеральный закон № 68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий», принятый в 2008 году для сохранения, изучения и публичного представления наследия Ельцина «в контексте новейшей истории отечества, развития демократических институтов и построения правового государства». Согласно данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо центра появилось в июне 2009 года. С тех пор его бессменным руководителем является исполнительный директор Александр Дроздов. Официально именно он проводит политику организации.

Площадку для Центра подбирал частный фонд Ельцина, владельцами которого были дочь первого президента Татьяна Юмашева с мужем Валентином, Анатолий Чубайс, Александр Волошин и Виктор Черномырдин. Учредители решили открыть организацию на родине Бориса Ельцина — в Екатеринбурге — на базе построенного к тому моменту, но так и не открывшегося бизнес-центра «Демидов». Всего на реконструкцию здания и оснащение было потрачено около 9,5 млрд рублей. При этом фонд Ельцина вложил в реконструкцию здания почти 5 млрд федеральных рублей, кроме этого 2 млрд владельцы фонда взяли в кредит у бюджета Свердловской области. И ещё 2 млрд рублей пожертвовали благотворители — их полный список можно увидеть на стене перед входом в музей Ельцина.

Ельцин-центр открылся с помпой в ноябре 2015 года. На его территории находятся музей Бориса Ельцина, арт-галерея, архив с оцифрованными материалами и медиатекой, детский образовательный центр, кафе «1991» и известный книжный магазин «Пиотровский», участник русофобских скандалов, в котором посетители находили книжки писателей-иноагентов, а также литературу с ЛГБТ-тематикой.

Скандалы вокруг Ельцин-центра

Ельцин-центр имеет репутацию культурного «диверсанта в тылу России» и покровителя русофобствующей либеральной общественности едва ли не с момента своего появления. Против его деятельности регулярно выступают патриотически настроенные активисты, участники СВО, журналисты и даже депутаты Госдумы.

Акции, лекции и семинары, которые проводятся здесь, часто оказываются в центре общественных скандалов из-за участия в них откровенных русофобов. Только за последние несколько месяцев усилиями активистов были сорваны как минимум четыре события.

На днях Ельцин-центр объявил об отмене спектакля «Я убил царя» режиссёра Владимира Мирзоева, ещё в 2014 году осудившего участие РФ в событиях на Украине и «крымской весне». Кроме автора в спектакле была заявлена актриса Елена Коренева, выступавшая против СВО.

В феврале после жалоб российских общественников в МВД, прокуратуру и мэрию Екатеринбурга центр отменил предстоящее выступление поэта Германа Лукомникова. Этот деятель известен похабными антироссийскими стихами, в которых откровенно поливает грязью и бойцов СВО, и российское руководство, и даже своих сограждан, поддерживающих курс страны.

Не состоялась лекция Полины Ивановой — архитектора и хранителя так называемой «Белой башни» — гидротехнического сооружения в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. 30 апреля на Иванову был составлен протокол об административном правонарушении из-за поста в соцсетях, в котором активистка выступила против спецоперации РФ на Украине, вывесила флаг Украины. Известно также, что она курировала студенческие протесты против СВО.

В ноябре 2024 года после обращений общественников в Генеральную прокуратуру и Минюст России в Ельцин-центре отменили презентацию книги правнучки Никиты Хрущёва, политолога и профессора университета The New School в Нью-Йорке Нины Хрущёвой «Никита Хрущёв. Вождь вне системы».

Хрущёва годами не вылезает из эфиров сетки олигарха Михаила Ходорковского*, где поливает отборной грязью свою родину. «Россия виновна как нация. Какие-то части её отпадут, какие-то останутся» — вот лейтмотив всех её выступлений. О том, как живут внуки Ельцина, читайте в материале Life.ru.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Ельцин-центр заметно выделяется на фоне других музеев Екатеринбурга. Фото © ТАСС / Донат Сорокин Нужно ли закрыть Ельцин-центр? 0 Да, если он действительно работает против интересов страны и граждан Центр нельзя закрывать, это память Борису Ельцину Пусть деятельность центра проверят надзорные органы

Авторы Евгений Кузнецов