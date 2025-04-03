Как старшая внучка Бориса Ельцина хает Россию, поддерживает Украину и что её связывает с предателями Почти все потомки первого президента России Бориса Ельцина известные люди, которые не сходят с передовиц СМИ. Но старшая внучка, Екатерина Сорокина, всегда была в тени. Как выяснил Life.ru, она убеждённая навальнистка** и выступает против России, за Украину. 2 апреля, 21:15 Старшая внучка Бориса Ельцина Екатерина Сорокина. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / А. Чумичев и А. Сенцов, © charitysolutions.ru

Что известно о старшей внучке Ельцина

Старшая внучка Ельцина — 45-летняя Екатерина Сорокина (в девичестве Окулова) — дочь Елены Ельциной и её первого мужа Сергея Фефилова. Брак родителей быстро распался, а дед, Борис Ельцин, сделал всё, чтобы стереть Фефилова из памяти семьи. В итоге Екатерина взяла отчество и фамилию своего отчима, Валерия Окулова, — лётного штурмана, сделавшего головокружительную карьеру, занимавшего посты главы «Аэрофлота» и замминистра транспорта.

Посередине стоит Валерий Окулов. Правее стоит и держит в руках ребёнка его падчерица, Екатерина Сорокина. Фото © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashkaa

Екатерина Сорокина уже как два года вдова. Покойный муж, Александр Сорокин, разделял её политическую позицию. Похоже, он был известным фотографом в тусовке навальнистов** и снимал их незаконные митинги, например так называемый Марш мира против воссоединения с Крымом в 2014 году.

У Екатерины Сорокиной два сына: 17-летний М. и 25-летний Александр Сорокин – младший. Риторическим остаётся вопрос, каких взглядов они будут придерживаться, когда вырастут. По некоторым данным, оба сейчас могут учиться за границей. Сама Екатерина отучилась в МГУ и, судя по всему, живёт в Москве.

Старшая внучка Ельцина никогда не владела или не руководила бизнесом. Известно, что в десятых годах она работала пресс-секретарём Московского театра мюзикла и менеджером благотворительного фонда «Синдром любви». Сейчас она числится консультантом в Charity Solution — московской компании, которая помогает привлекать средства различным НКО.





Каких взглядов придерживается внучка Ельцина

Складывается впечатление, что Екатерина Сорокина недалеко ушла от людей со статусом иноагента и даже экстремиста. На её аватарке в запрещённых соцсетях реют флаги Украины и ЛГБТ**. Все её посты воспринимаются не иначе, как проклятья в адрес России, прославление Незалежной и репосты самых отмороженных русофобов. Она цитирует Тамару Эйдельман*, Максима Покровского* и Монеточку*, плачет по осуждённой за оправдание терроризма Евгении «мобики-гробики» Беркович** и, судя по всему, сочувствует боевикам, устроившим теракт в «Крокус сити холле». Она призывает донатить Украине, празднует «день вышиванки» и «день борьбы с гомофобией», сравнивает Россию с гитлеровской Германией, не порицает украинских неонацистов за поджог одесского Дома профсоюзов, тиражирует информацию, похожую на фейки о наших Вооружённых силах, порочит нашу Победу в Великой Отечественной войне.

— Я желаю Украине победы, Крым украинский, слава Украине! — пишет внучка Ельцина.





























Судя по соцсетям, старшая внучка Ельцина — убеждённая навальнистка** с более чем десятилетним стажем, участвовавшая во многих протестных акциях. Кажется, она просто ненавидит Россию. Мы у неё и страна победившего шаманизма, и государство трусов, и давно живём в аду, и даже прошедший в нашей стране чемпионат мира по футболу почему-то, по её мнению, был праздником на крови, в котором победила Украина.

Возможно, Сорокина помогает Украине не только словом и рублём, но и делом. Так, она состоит в крупных проукраинских волонтёрских пабликах.







Как живёт семья старшей внучки Ельцина

Семья Сорокиных живёт не просто зажиточно, а как богачи. У них есть квартира на 200 квадратов в так называемом Доме Ельцина в Крылатском районе Москвы. Там, к слову, имеют недвижимость все наследники первого президента страны. С виду это добротное, но непримечательное малоэтажное кирпичное здание. Внутри всего 22 квартиры. Некоторые из них выставлялись на продажу.

— Клубный дом, построенный Управделами Президента. Территория огорожена, охраняема и благоустроена в едином парковом стиле с деревьями из президентского питомника. Две минуты пешком до Москворецкого природного парка, минута — до Рублёвского леса. Прямой выезд на Рублёвское шоссе, — так рекламировали этот дом риелторы.

Один квадрат в Доме Ельцина стоит от 500 тысяч рублей. Таким образом, квартира Сорокиной стоит не менее 100 миллионов рублей.

Дом Ельцина. Фото © 2gis

Также семья Сорокиной пользовалась крупногабаритными трёшками в помпезной сталинке на Тверской (около 100 млн рублей), в цековской брежневке на второй линии Тверской (около 40 млн рублей) и в построенном при Лужкове элитном доме в переулках Арбата (около 62 млн рублей), а также студией в респектабельной новостройке ЖК «Резиденции Сколково» на территории подмосковного Одинцова (до 20 млн рублей).

Также Екатерина Сорокина унаследует как минимум долю в особняке своего отца на Рублёвке, на берегу Москвы-реки. Стоимость такого актива составляет сотни миллионов рублей.









* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Почему внучка Ельцина так себя ведёт? 0 Возможно, она всегда ненавидела Россию Семья не может её приструнить. Это мог сделать только сам Борис Ельцин Я не слежу за семьёй Ельцина, мне нет до них дела

Авторы Пётр Егоров