Захарова высмеяла странное требование задержанных в Шотландии трансгендеров*
Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе за обыск верха и низа разными людьми
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе после информации, о том, что в Шотландии люди с несовпадением гендерной идентичности могут потребовать, чтобы их верхнюю и нижнюю части тела обыскивали полицейские разных полов. Ответ дипломата не заставил себя долго ждать.
«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Захарова заявила, что любое присоединение к так называемому «антироссийскому трибуналу», созданному при участии Совета Европы и Украины, будет воспринято Москвой как недружественный шаг. Она подчеркнула, что подобные органы являются юридически нелегитимными.
*Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.