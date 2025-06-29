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Регион
29 июня, 11:36

Захарова высмеяла странное требование задержанных в Шотландии трансгендеров*

Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе за обыск верха и низа разными людьми

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе после информации, о том, что в Шотландии люди с несовпадением гендерной идентичности могут потребовать, чтобы их верхнюю и нижнюю части тела обыскивали полицейские разных полов. Ответ дипломата не заставил себя долго ждать.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова прокомментировала конфуз немецкого посла, который ушёл из МИД РФ искать переводчика
Захарова прокомментировала конфуз немецкого посла, который ушёл из МИД РФ искать переводчика

Ранее Захарова заявила, что любое присоединение к так называемому «антироссийскому трибуналу», созданному при участии Совета Европы и Украины, будет воспринято Москвой как недружественный шаг. Она подчеркнула, что подобные органы являются юридически нелегитимными.

*Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Ольга Сливченко
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