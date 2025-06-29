Захарова высмеяла странное требование задержанных в Шотландии трансгендеров*

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе после информации, о том, что в Шотландии люди с несовпадением гендерной идентичности могут потребовать, чтобы их верхнюю и нижнюю части тела обыскивали полицейские разных полов. Ответ дипломата не заставил себя долго ждать.