Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 15:05

Захарова: РФ сочтёт враждебным демаршем присоединение к трибуналу СЕ и Украины

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия воспримет как враждебный демарш присоединение любой страны к антироссийскому трибуналу, созданному Советом Европы и Украиной, так как подобные органы являются юридически ничтожными. Об этом предупредила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«25 июня Совет Европы подписал с верхушкой киевского режима соглашение о создании так называемого специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Работа и решения этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш», — пояснила она.

Захарова подчеркнула, что трибунал преследует единственную цель — усугубить кризис на Украине, а вовсе не стабилизировать ситуацию. Дипломат добавила, что подобное «заказное правосудие» повлечёт ответные ограничительные меры со стороны Москвы. Она подчеркнула, что Совет Европы не имеет в своей компетенции права создавать какие-либо уголовные инстанции и трибуналы. Попытки ЕС обойти закон доказывают наплевательское отношение Запада к юридическим нормам и международному праву в целом, указала дипломат.

«Отнять деньги у населения»: В Совбезе раскрыли цель трибунала ЕС против России
«Отнять деньги у населения»: В Совбезе раскрыли цель трибунала ЕС против России

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США должны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. Она напомнила, что Вашингтон поддерживал эту инициативу на протяжении двух лет, но после прихода Дональда Трампа к власти отказался от участия. По её мнению, американская сторона внесла значительный вклад в процесс создания трибунала и не должна отказываться от реализации этой идеи на этапе, когда она почти завершена. А вот в России считают, что саму Каллас нужно отдать под трибунал ООН. Поводом для такого заявления послужил её призыв к представителям стран воздержаться от поездок в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar