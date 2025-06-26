«25 июня Совет Европы подписал с верхушкой киевского режима соглашение о создании так называемого специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Работа и решения этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш», — пояснила она.

Захарова подчеркнула, что трибунал преследует единственную цель — усугубить кризис на Украине, а вовсе не стабилизировать ситуацию. Дипломат добавила, что подобное «заказное правосудие» повлечёт ответные ограничительные меры со стороны Москвы. Она подчеркнула, что Совет Европы не имеет в своей компетенции права создавать какие-либо уголовные инстанции и трибуналы. Попытки ЕС обойти закон доказывают наплевательское отношение Запада к юридическим нормам и международному праву в целом, указала дипломат.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США должны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. Она напомнила, что Вашингтон поддерживал эту инициативу на протяжении двух лет, но после прихода Дональда Трампа к власти отказался от участия. По её мнению, американская сторона внесла значительный вклад в процесс создания трибунала и не должна отказываться от реализации этой идеи на этапе, когда она почти завершена. А вот в России считают, что саму Каллас нужно отдать под трибунал ООН. Поводом для такого заявления послужил её призыв к представителям стран воздержаться от поездок в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.