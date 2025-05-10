Каллас надеется втянуть Трампа в создание «спецтрибунала» против России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США просто обязаны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. На пресс-конференции во Львове она напомнила, что Вашингтон два года поддерживал данную инициативу, а с приходом к власти Дональда Трампа отказался от участия.

«Технические детали уже урегулированы, и мы рассчитываем, что США снова присоединятся к этому процессу», — подчеркнула она.

По её словам, американская сторона очень плодотворно поучаствовала в процессе по созданию трибунала, а значит не должна отойти от реализации задумки в шаге от финальной части. Также Каллас заявила, что любое другое государство может присоединиться к действующим участникам проекта.