«Отнять деньги у населения»: В Совбезе раскрыли цель трибунала ЕС против России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что учреждение специального «трибунала» против России можно рассматривать как способ извлечения финансовых ресурсов у европейских стран. Он считает, что Европейский Союз давно задумывал создание подобного «карательного органа», который бы взаимодействовал с Международным уголовным судом. При этом, по его словам, МУС уже давно продемонстрировал свою неэффективность.

«По факту же, данный псевдотрибунал — это ещё один способ отнять деньги у европейского населения, о чём прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — подчеркнул Венедиктов в беседе с РИА «Новости».