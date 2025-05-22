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22 мая, 10:45

«Отнять деньги у населения»: В Совбезе раскрыли цель трибунала ЕС против России

Замсекретаря СБ Венедиктов: Трибунал против РФ создан, чтобы отнять деньги у ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Mounir Taha

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что учреждение специального «трибунала» против России можно рассматривать как способ извлечения финансовых ресурсов у европейских стран. Он считает, что Европейский Союз давно задумывал создание подобного «карательного органа», который бы взаимодействовал с Международным уголовным судом. При этом, по его словам, МУС уже давно продемонстрировал свою неэффективность.

«По факту же, данный псевдотрибунал — это ещё один способ отнять деньги у европейского населения, о чём прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — подчеркнул Венедиктов в беседе с РИА «Новости».

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Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что США должны вновь присоединиться к «спецтрибуналу» против России. Она напомнила, что Вашингтон поддерживал эту инициативу на протяжении двух лет, но после прихода Дональда Трампа к власти отказался от участия. По её мнению, американская сторона внесла значительный вклад в процесс создания трибунала и не должна отказываться от реализации этой идеи на этапе, когда она почти завершена.

Александра Мышляева
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