Берлин был проинформирован сутки назад о том, что причина вызова немецкого посла в МИД РФ — преследование российских журналистов в Германии. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит, что причина ему неизвестна до сих пор. На этоу себя в телеграм-канале обратила внимание представитель Министерства Мария Захарова.

Мерц заявил, что не может дать комментарий после вызова посла ФРГ Александра Ламбсдорфа в МИД РФ, поскольку ему не известна сама причина. Захарова отметила, что она раскрывалась сутки назад.