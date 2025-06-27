Захарова прокомментировала конфуз немецкого посла, который ушёл из МИД РФ искать переводчика
Захарова предположила, что Мерцу не перевели информацию о причинах вызова посла
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Берлин был проинформирован сутки назад о том, что причина вызова немецкого посла в МИД РФ — преследование российских журналистов в Германии. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит, что причина ему неизвестна до сих пор. На этоу себя в телеграм-канале обратила внимание представитель Министерства Мария Захарова.
Мерц заявил, что не может дать комментарий после вызова посла ФРГ Александра Ламбсдорфа в МИД РФ, поскольку ему не известна сама причина. Захарова отметила, что она раскрывалась сутки назад.
«Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошёл за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», — написала дипломат.
Напомним, что немецкого посла вызвали в МИД РФ, чтобы разобраться в ситуации с преследованием российских журналистов в Германии. Захарова пообещала, что Россия примет ответные меры в отношении сотрудников СМИ ФРГ, которые сейчас находятся в Москве. Приехав в здание Министерства, Ламбсдорф через 10 минут уже оттуда вышел, чтобы найти переводчика.