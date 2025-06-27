Немецкого посла вызвали в МИД РФ

Посла Германии в России Александра Ламбсдорфа вызвали в Министерство иностранных дел России. Это произошло в сегодня, сообщили РИА «Новости».

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — указали в министерстве.

Контекстом этих действий послужили события, касающиеся Сергея Феоктистова, главе представительства «Россия сегодня» в Берлине. Феоктистов рассказал, что в июне немецкая полиция пришла к его семье в Берлине и забрала паспорт у его жены и семилетней дочери.

Кроме того, его самого не выпустили из аэропорта Берлина 6 июня, несмотря на то, что власти Германии ранее требовали от него покинуть страну до 19 августа. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что действия полиции подтверждают ухудшение отношений между Германией и Россией.