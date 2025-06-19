«Приготовиться»: Захарова дала команду немецким журналистам в Москве
Захарова: Россия примет ответные меры на преследование Феоктистова в Германии
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в отношении немецких журналистов, работающих в Москве. Этот шаг, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, станет реакцией на «преследование» главы берлинского бюро медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова.
Захарова настоятельно рекомендовала перевести и распространить данное заявление на немецком языке, чтобы избежать неожиданностей для немецких журналистов в России. Она также выразила надежду, что это информирует граждан Германии о политике их правительства, которое, по её мнению, уже не первый год оказывает давление на российские телеканалы, СМИ и отдельных корреспондентов на территории ФРГ.
«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — заявила представитель МИД.
Контекстом для этих заявлений послужили события, касающиеся Сергея Феоктистова: немецкая полиция провела обыск в его берлинской квартире, изъяв паспорта у его жены и семилетней дочери. Кроме того, в минувшую пятницу ему было отказано в вылете из аэропорта Берлина, несмотря на предписание немецких властей покинуть ФРГ до 19 августа.
Ранее Захарова прокомментировала ситуацию с лицами, включёнными в реестр иностранных агентов. Она обратилась к ним с прощанием и выразила пожелание, чтобы они в конечном итоге обрели свою родину.