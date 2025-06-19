Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в отношении немецких журналистов, работающих в Москве. Этот шаг, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, станет реакцией на «преследование» главы берлинского бюро медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова.

Захарова настоятельно рекомендовала перевести и распространить данное заявление на немецком языке, чтобы избежать неожиданностей для немецких журналистов в России. Она также выразила надежду, что это информирует граждан Германии о политике их правительства, которое, по её мнению, уже не первый год оказывает давление на российские телеканалы, СМИ и отдельных корреспондентов на территории ФРГ.

«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — заявила представитель МИД.

Контекстом для этих заявлений послужили события, касающиеся Сергея Феоктистова: немецкая полиция провела обыск в его берлинской квартире, изъяв паспорта у его жены и семилетней дочери. Кроме того, в минувшую пятницу ему было отказано в вылете из аэропорта Берлина, несмотря на предписание немецких властей покинуть ФРГ до 19 августа.