ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 05:34

«Приготовиться»: Захарова дала команду немецким журналистам в Москве

Захарова: Россия примет ответные меры на преследование Феоктистова в Германии

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в отношении немецких журналистов, работающих в Москве. Этот шаг, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, станет реакцией на «преследование» главы берлинского бюро медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова.

Захарова настоятельно рекомендовала перевести и распространить данное заявление на немецком языке, чтобы избежать неожиданностей для немецких журналистов в России. Она также выразила надежду, что это информирует граждан Германии о политике их правительства, которое, по её мнению, уже не первый год оказывает давление на российские телеканалы, СМИ и отдельных корреспондентов на территории ФРГ.

«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — заявила представитель МИД.

Контекстом для этих заявлений послужили события, касающиеся Сергея Феоктистова: немецкая полиция провела обыск в его берлинской квартире, изъяв паспорта у его жены и семилетней дочери. Кроме того, в минувшую пятницу ему было отказано в вылете из аэропорта Берлина, несмотря на предписание немецких властей покинуть ФРГ до 19 августа.

Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН после призывов к смене власти в Иране
Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН после призывов к смене власти в Иране

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию с лицами, включёнными в реестр иностранных агентов. Она обратилась к ним с прощанием и выразила пожелание, чтобы они в конечном итоге обрели свою родину.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar