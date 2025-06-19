ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 00:40

Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН после призывов к смене власти в Иране

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая выразила мнение о необходимости свержения иранского руководства через действия народа.

«Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств», написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД РФ предложила итальянскому премьеру тщательнее изучить, за что голосовала её страна.

Путин: Иран не проявил интереса к предложенному РФ проекту в области ПВО
Путин: Иран не проявил интереса к предложенному РФ проекту в области ПВО

А ранее Захарова выступила с тревожным заявлением о ситуации вокруг иранских ядерных объектов. Она подчеркнула, что вопрос уже не в теоретических обсуждениях, а в реальной угрозе. Дипломат отметила, что Москва готова оказать содействие в переговорах между Ираном и Вашингтоном.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar