Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН после призывов к смене власти в Иране

« Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств », — написала Захарова в своём телеграм-канале.

А ранее Захарова выступила с тревожным заявлением о ситуации вокруг иранских ядерных объектов. Она подчеркнула, что вопрос уже не в теоретических обсуждениях, а в реальной угрозе. Дипломат отметила, что Москва готова оказать содействие в переговорах между Ираном и Вашингтоном.