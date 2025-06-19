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18 июня, 23:00

Путин: Иран не проявил интереса к предложенному РФ проекту в области ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран не заинтересовался предложенным Россией проектом в области системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям проработать в области системы ПВО. Ну, так, большого интереса тогда партнёры не проявили, ну и всё», — сказал глава государства на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также президент прокомментировал Договор о стратегическом партнёрстве, который недавно заключили Россия и Иран. Путин пояснил, что там нет пунктов, связанных с оборонной сферой. Глава государства добавил, что от Тегерана на фоне конфликта с Израилем не поступало просьб о помощи.

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Напомним, в январе этого года президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне. 15 июня сообщалось, что парламент Ирана утвердил Договор о стратегическом партнёрстве с РФ.

Никита Никонов
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