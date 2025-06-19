«Это тонкий вопрос»: Путин рассказал о решении конфликта Ирана и Израиля

Россия предложила возможные пути мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, подход к ситуации должен быть максимально взвешенным и учитывающим интересы обеих сторон.

«Было бы правильно всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способ договориться, чтобы обеспечить как интересы Ирана на его мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос, и нужно быть очень аккуратным», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что, по мнению Москвы, варианты выхода из кризиса существуют. Они уже были доведены до основных участников конфликта.