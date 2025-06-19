«Это тонкий вопрос»: Путин рассказал о решении конфликта Ирана и Израиля
Путин: Россия предложила пути урегулирования конфликта между Ираном и Израилем
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия предложила возможные пути мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, подход к ситуации должен быть максимально взвешенным и учитывающим интересы обеих сторон.
«Было бы правильно всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способ договориться, чтобы обеспечить как интересы Ирана на его мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос, и нужно быть очень аккуратным», — отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что, по мнению Москвы, варианты выхода из кризиса существуют. Они уже были доведены до основных участников конфликта.
«Но, на мой взгляд, такое решение может быть найдено. Такие варианты есть, мы изложили их нашим партнёрам: и США, и Израилю, и Ирану. Мы никому ничего не навязываем, мы показываем, каким мы видим решение ситуации», — добавил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что несмотря на массированные удары со стороны Израиля, подземные заводы Ирана продолжают функционировать. Кроме того, российский лидер подчеркнул свою готовность к контактам с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.