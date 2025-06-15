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15 июня, 19:20
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Посольство Ирана: Парламент утвердил Договор о стратегическом партнёрстве с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил утверждённый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией президенту страны Масуду Пезешкиану. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.

«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона», — говорится в сообщении.

Ранее парламент ратифицировал договор, а Совет стражей Конституции Ирана окончательно утвердил его.

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Напомним, в январе этого года президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне.

Анастасия Никонорова
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