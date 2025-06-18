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18 июня, 14:43

Захарова пожелала уехавшим из России иноагентам наконец обрести родину

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с Mash затронула тему лиц, признанных иностранными агентами. Представитель ведомства адресовала им прощальные слова, а также выразила надежду, что они наконец смогут обрести родину.

Захарова — об иноагентах. Видео © Telegram / Mash

«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести родину. Обрести то, что им было бы дорого до глубины души. <...> Вроде бы три года назад был дорог пацифизм, но сейчас и с пацифизмом как-то стало напряжённо у них», — высказалась Захарова.

Дипломат также отметила, что деятели искусства, эмигрировавшие из России, теперь вынуждены пересматривать свой репертуар и отказываться от антироссийских высказываний ради получения хоть какого-то дохода.

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Ранее сообщалось, что режиссёр-иноагент Роман Качанов* накопил огромный долг за время проживания за границей. Налоговая служба России требует от него выплату в почти 2 миллиона рублей.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Ольга Сливченко
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