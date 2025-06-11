Уехавший из России режиссёр-иноагент задолжал налоговой почти 2 млн рублей

Автор фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Роман Качанов* накопил огромный долг за время проживания за границей. Налоговая служба России требует от него выплату в почти 2 миллиона рублей. Об этом стало известно «Постньюс».

В отношении Качанова* открыто 15 исполнительных производств, и общая сумма его задолженности достигает 1,9 миллиона рублей. При этом его банковские счета в России остаются активными. Основная часть долга, 1,086 миллиона рублей, приходится на неоплаченные коммунальные услуги и жилищные платежи. Ещё 431 тысяча рублей составляют просроченные кредитные выплаты. Некоторые из этих долгов находятся на взыскании у приставов уже более 10 лет.

Российский режиссёр и сценарист Роман Качанов* приходится сыном мультипликатору Роману Качанову, воплотившему на экране образ Чебурашки. Качанов*-младший, получивший известность благодаря фильмам «ДМБ» и «Даун Хаус», покинул Россию после начала СВО. В июне 2024 года он был признан Минюстом иностранным агентом за открытую критику спецоперации.

А ранее Life.ru сообщал о долге почти в 1 миллион рублей у сбежавшей в Париж певицы Земфиры*. Федеральная налоговая служба выставила артистке счёт на 733 тысячи рублей. Помимо этого, она оказалась в поле зрения судебных приставов из-за незначительной задолженности по взносам за капитальный ремонт.