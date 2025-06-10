ФНС «поздравила» рэпера Птаху с днём рождения блокировкой счетов из-за долга
Рэпер Давид Нуриев (Птаха). Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная налоговая служба «поздравила» рэпера Птаху (Давида Нуриева) с днём рождения блокировкой его счетов. Об этом стало известно нашим коллегам из «Постньюс». Поводом стали долги исполнителя на сумму чуть более 757 тысяч рублей. Кстати, сегодня ему исполнилось 44 года.
На рэпера, по данным издания, заведено 180 исполнительных производств, причём больше половины из них связаны со штрафами за нарушение ПДД.
Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте задолжала ФНС 350 тысяч рублей. В России у дочери Аллы Пугачёвой всё ещё есть действующее ИП и много элитной недвижимости.