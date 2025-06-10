Имеющая активы почти на миллиард Кристина Орбакайте не заплатила налоги в России

Певица Кристина Орбакайте задолжала ФНС 350 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

В России у дочери Аллы Пугачёвой всё ещё есть действующее ИП и много элитной недвижимости. По данным телеграм-канала, общая сумма её активов доходит до миллиарда рублей.

Так, на Орбакайте оформлена «дача Пугачёвой» в Бережках, представляющая собой трёхэтажный особняк площадью 760 квадратов с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном, а также две квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской — общей площадью около 500 квадратов. Кроме того, там выкуплено три парковочных места за примерно 20 миллионов рублей.