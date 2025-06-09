Сбежавшую в Париж певицу Земфиру* разыскивают в России из-за долга в почти миллион рублей
SHOT: Певица Земфира* задолжала ФНС 733 тысячи рублей налогов
Земфира*. Обложка © VK / Земфира*
У известной певицы Земфиры*, перебравшейся в Париж, накопились финансовые обязательства перед отечественными ведомствами. По информации источника SHOT, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила артистке счёт на 733 тысячи рублей. Помимо этого, она оказалась в поле зрения судебных приставов из-за незначительной задолженности по взносам за капитальный ремонт.
Несмотря на отъезд, за певицей сохраняется статус индивидуального предпринимателя в сфере искусства. В Москве ей по-прежнему принадлежит нежилое помещение в подвале на 5-й Магистральной улице. Этот объект, который, по слухам, планировался под студию звукозаписи, сейчас пустует и не используется. Жильцы дома подтверждают, что там давно никто не появлялся. Именно по этому адресу приставы пытаются взыскать с владелицы скромную сумму в 2,9 тысячи рублей за капремонт.
Стоит отметить, что в июне 2023 года Земфира* переоформила свою знаменитую квартиру на Фрунзенской набережной на имя Ренаты Литвиновой, с которой укатила жить в Париж. Таким образом, несмотря на частичное отчуждение активов, артистка сохраняет определённые финансовые и имущественные связи с Россией.
Ранее Life.ru рассказывал, что Земфира* попытается вскоре снять с себя статус иноагента, чтобы вернуться в Россию. Артистка прекратила делать политические заявления со сцены, желая очистить свою репутацию. Однако и за границей живётся ей неплохо, поскольку она уникальный артист, обладающий огромной фан-базой, которая за ней в любую страну мира поедехать готова.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.