Сбежавшую в Париж певицу Земфиру* разыскивают в России из-за долга в почти миллион рублей

У известной певицы Земфиры*, перебравшейся в Париж, накопились финансовые обязательства перед отечественными ведомствами. По информации источника SHOT, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила артистке счёт на 733 тысячи рублей. Помимо этого, она оказалась в поле зрения судебных приставов из-за незначительной задолженности по взносам за капитальный ремонт.

Несмотря на отъезд, за певицей сохраняется статус индивидуального предпринимателя в сфере искусства. В Москве ей по-прежнему принадлежит нежилое помещение в подвале на 5-й Магистральной улице. Этот объект, который, по слухам, планировался под студию звукозаписи, сейчас пустует и не используется. Жильцы дома подтверждают, что там давно никто не появлялся. Именно по этому адресу приставы пытаются взыскать с владелицы скромную сумму в 2,9 тысячи рублей за капремонт.