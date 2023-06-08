Земфира избавилась от знаменитой квартиры в центре Москвы

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) избавилась от своей знаменитой квартиры на Фрунзенской набережной в Москве на фоне требований отбирать недвижимость у иноагентов, критикующих Россию. Как выяснил SHOT, новым собственником стала давняя подруга Земфиры, актриса и режиссёр Рената Литвинова.

Как сообщает телеграм-канал, ещё 9 марта певица переписала свою знаменитую двухкомнатную квартиру в 85 квадратов напротив Парка Горького, рыночная цена которой примерно 60 миллионов рублей. Кстати, на почтовом ящике Рамазановой давно красуется надпись "Враг народа".

Надпись "Враг народа" на почтовом ящике в доме Земфиры в Москве. Фото © SHOT

И уже на следующий день Земфира выпустила новую песню "Родина", которая сразу же подверглась резкой критике. Видимо, опасения артистки были не напрасны: в Генпрокуратуру сразу написали обращение с требованием лишить Земфиру той самой квартиры. А 24 мая певица зарегистрировала по этому адресу звукозаписывающее предприятие "Родина".

Кстати, 31 мая Лайф узнал, что Земфира получила гражданство Франции. Певица уже около полутора лет живёт в Париже с Ренатой Литвиновой. При этом сама артистка опровергла подобные сообщения и заявила, что платит налоги в России, хотя не живёт в стране уже год. После шумихи в СМИ документы российской певицы исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа.