Документы Земфиры о французском гражданстве исчезли с сайта суда Парижа

Документы российской певицы Земфиры* (Земфиры Рамазановой), в которых содержалась информация о том, что исполнительница получила французское гражданство, исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа, заметил Mash.

В выписке из реестра о регистрации компании Земфиры в Париже у исполнительницы было указано, что она является гражданкой Франции. Однако в графе "гражданство" у актрисы Ренаты Литвиновой*, с которой Рамазанова открыла там бизнес, было указано только российское.

Документы исчезли сразу после нашей публикации о том, что певица получила гражданство Франции. Сама же Земфира опровергла эту информацию, назвав публикацию документа "мракобесием". Певица заявила, что у неё "нет и не будет" иного гражданства, кроме российского, а также добавила, что платит налоги в РФ, несмотря на то что живёт за границей на протяжении последних полутора лет.

Ранее уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова заявила, что не меняла гражданство и у неё есть только российский паспорт.