Стало известно, кто из покинувших Россию иноагентов зарабатывает больше всех в Европе

Земфира* обладает самыми высокими гонорарами среди российских артистов, получивших статус иноагента и покинувших страну после 2022 года. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на продюсера Сергея Лаврова.

«Земфира* — артистка уникальная, у неё есть свой зритель, и на неё едут за границу даже из России», — сказал продюсер.

По его словам, Земфира* по-прежнему собирает большие площадки и не станет выступать за гонорар менее €50 тысяч (4,4 млн рублей). За корпоративное выступление артистке предлагали €300 тысяч (26,9 млн рублей), столько она может заработать на концерте для 8-10 тысяч зрителей, отметил продюсер.

Ранее стало известно, что певица Земфира*, которая сейчас, предположительно, живёт во Франции, может предпринять шаги для снятия с себя статуса иностранного агента и возвращения в Россию. Отмечалось, что в последнее время она перестала выражать поддержку Украине на концертах.