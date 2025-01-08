Земфира* не стала ругать Россию в Дубае под страхом отмены и штрафов

Певица Земфира* на выступлении в Дубае отказалась от политических высказываний под страхом отмены и крупных штрафов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Земфира в Дубае. Видео © Telegram / Mash

На концерте в Coca-Cola Arena не было привычных для артистки желто-синих флагов и долгих речей о политике. По источникам канала, её предупредили и напомнили опыт Сердючки и Максима Галкина*, пригрозили штрафом и запретом на въезд. Зрителям запретили тащить в зал флаги и прочую символику.

Напомним, что ещё в январе прошлого года Максим Галкин* выступил в Дубае. Власти оштрафовали юмориста, но не за концерт, а за проукраинский лозунг. После проверки видео, которое Life.ru опубликовал ранее, артисту выписали штраф в 100 тысяч дирхамов (сумма высчитывается от сборов за концерт). Уточняется, что Галкин* дал обещание убрать высказывания о России, однако не сделал этого.