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18 июня, 14:10

Изначально всё пошло не так: Земфире* не разрешили выступить в Казахстане

Земфира* сообщила об отмене концерта в Казахстане по инициативе организаторов

Змефира*. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Змефира*. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Земфира* сообщила в социальных сетях об отмене концерта в Казахстане. По словам певицы, с самого начала организация мероприятия складывалась неудачно, и в итоге выступление было отменено по инициативе организаторов.

«Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион «Хан-Тенгри», разумеется, по надуманной причине. За две недели до концерта», — написала исполнительница.

Земфира* поблагодарила своих казахстанских поклонников и поделилась воспоминаниями о предыдущих выступлениях в стране. Концерт, который должен был состояться 6 июля в Конаеве, был перенесён в Алматы. В настоящее время владельцам билетов предлагается возможность обменять их на концерт в Ереване.

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Ранее сообщалось, что Земфира* и Чулпан Хаматова были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Хаматовой вменяется участие в действиях, направленных на признание присоединения Крыма к России, а Земфире — манипуляции с общественно значимой информацией и «отрицание российской агрессии».

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
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