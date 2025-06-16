Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»

Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России с началом специальной военной операции, оказались в базе украинского сайта «Миротворец». Владельцы скандального ресурса сообщили, что певица попала в базу из-за манипуляций с общественно значимой информацией и за «отрицание российской агрессии».

Что касается Хаматовой, раздел с её данными указывает на предполагаемое нарушение украинской границы с целью попасть в Крым. Также ей приписали участие в попытках признать присоединение республики к России.

Ранее Life.ru сообщал, что в эту же базу включили капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Сайт утверждает, что спортсмен якобы принимал участие в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед зарубежной аудиторией.