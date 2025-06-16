ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 01:13

Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»

Земфира*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zemfiralive

Земфира*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zemfiralive

Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России с началом специальной военной операции, оказались в базе украинского сайта «Миротворец». Владельцы скандального ресурса сообщили, что певица попала в базу из-за манипуляций с общественно значимой информацией и за «отрицание российской агрессии».

Что касается Хаматовой, раздел с её данными указывает на предполагаемое нарушение украинской границы с целью попасть в Крым. Также ей приписали участие в попытках признать присоединение республики к России.

Михаил Ефремов попал в базу данных «Миротворца» во время заключения в тюрьме
Михаил Ефремов попал в базу данных «Миротворца» во время заключения в тюрьме

Ранее Life.ru сообщал, что в эту же базу включили капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Сайт утверждает, что спортсмен якобы принимал участие в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед зарубежной аудиторией.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Земфира (Земфира Рамазанова, певица)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar