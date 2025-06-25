Немецкий политик рассказал, как Германия отреагирует на выход России из договора о ВТС

Берлин намерен не давать официального ответа на выход Москвы из двустороннего соглашения 1996 года о военно-техническом сотрудничестве. Об этом РИА «Новости» заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору «умереть», — отметил Нимайер на ПМЭФ. Он добавил, что подобный подход уже применялся в случае с советом Россия-НАТО, который формально сохранился, но лишился практического содержания.