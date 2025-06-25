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25 июня, 03:57

Немецкий политик рассказал, как Германия отреагирует на выход России из договора о ВТС

Политик Нимайер: Германия позволит договору с Россией о ВТС «умереть»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Берлин намерен не давать официального ответа на выход Москвы из двустороннего соглашения 1996 года о военно-техническом сотрудничестве. Об этом РИА «Новости» заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Немецкое правительство официально не ответит, а просто позволит договору «умереть», — отметил Нимайер на ПМЭФ. Он добавил, что подобный подход уже применялся в случае с советом Россия-НАТО, который формально сохранился, но лишился практического содержания.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Сербии Александра Вучича о намерении пересмотреть военно-техническое сотрудничество страны с иностранными партнёрами. По словам дипломата, Москва убеждена, что сербское руководство осознаёт все риски, связанные с попаданием военной продукции в руки Вооружённых сил Украины.

Тимур Хингеев
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