Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 13:36

Захарова дала Вучичу совет после доклада российской разведки о сербском оружии у ВСУ

Захарова: РФ приняла к сведению слова Вучича о проверке поставок оружия Украине

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Российские власти обратили внимание на заявление президента Сербии Александра Вучича о намерении провести ревизию военно-технического сотрудничества (ВТС) страны с зарубежными партнёрами. Об этом сообщила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы приняли к сведению <...>, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнёрами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя. Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», — сказала Захарова.

По заверению дипломата, Москва уверена в том, что сербские власти осознают все риски, связанные с попаданием её продукции военно-промышленного комплекса в руки ВСУ. Представитель МИД РФ выразила надежду на то, что республика примет действенные меры, чтобы «ничто не омрачало добрые отношения» между Москвой и Белградом.

«Обсуждал с Путиным»: Вучич высказался о поставках сербских боеприпасов Киеву
«Обсуждал с Путиным»: Вучич высказался о поставках сербских боеприпасов Киеву

Захарова также отметила, что президент Александр Вучич учёл информацию, опубликованную Службой внешней разведки (СВР) России, о поставках сербскими оборонными предприятиями боеприпасов на Украину. По словам дипломата, такие действия противоречат заявленному официальным Белградом «нейтралитету». В данной схеме приняли участие крупные компании сербского ВПК: «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие. При этом на военном заводе в Сербии прогремел взрыв после информации о помощи ВСУ.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar