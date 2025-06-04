Захарова дала Вучичу совет после доклада российской разведки о сербском оружии у ВСУ
Захарова: РФ приняла к сведению слова Вучича о проверке поставок оружия Украине
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Российские власти обратили внимание на заявление президента Сербии Александра Вучича о намерении провести ревизию военно-технического сотрудничества (ВТС) страны с зарубежными партнёрами. Об этом сообщила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Мы приняли к сведению <...>, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнёрами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя. Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», — сказала Захарова.
По заверению дипломата, Москва уверена в том, что сербские власти осознают все риски, связанные с попаданием её продукции военно-промышленного комплекса в руки ВСУ. Представитель МИД РФ выразила надежду на то, что республика примет действенные меры, чтобы «ничто не омрачало добрые отношения» между Москвой и Белградом.
Захарова также отметила, что президент Александр Вучич учёл информацию, опубликованную Службой внешней разведки (СВР) России, о поставках сербскими оборонными предприятиями боеприпасов на Украину. По словам дипломата, такие действия противоречат заявленному официальным Белградом «нейтралитету». В данной схеме приняли участие крупные компании сербского ВПК: «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие. При этом на военном заводе в Сербии прогремел взрыв после информации о помощи ВСУ.