Захарова дала Вучичу совет после доклада российской разведки о сербском оружии у ВСУ

Российские власти обратили внимание на заявление президента Сербии Александра Вучича о намерении провести ревизию военно-технического сотрудничества (ВТС) страны с зарубежными партнёрами. Об этом сообщила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы приняли к сведению <...>, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнёрами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя. Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», — сказала Захарова.

По заверению дипломата, Москва уверена в том, что сербские власти осознают все риски, связанные с попаданием её продукции военно-промышленного комплекса в руки ВСУ. Представитель МИД РФ выразила надежду на то, что республика примет действенные меры, чтобы «ничто не омрачало добрые отношения» между Москвой и Белградом.