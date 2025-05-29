СВР узнала, что сербские оборонщики поставили на Украину сотни тысяч снарядов
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Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом нейтралитету поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — отметили в СВР.
По данным СВР, в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
Разведка называет подобный шаг сербских оборонщиков «выстрелом в спину» России и желанием «нажиться на крови братских славянских народов».
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Белград якобы отказался обучать украинских военных, но согласился поставить Киеву летальное оружие. При этом министр обороны Сербии Милош Вучевич опровергал эту информацию.