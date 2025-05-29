СВР узнала, что сербские оборонщики поставили на Украину сотни тысяч снарядов

Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом нейтралитету поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — отметили в СВР.

По данным СВР, в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Разведка называет подобный шаг сербских оборонщиков «выстрелом в спину» России и желанием «нажиться на крови братских славян­ских народов».