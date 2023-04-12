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12 апреля, 07:28

В Сербии назвали ложью сообщения о поставках оружия Украине

Глава Минобороны Сербии Вучевич опроверг поставки оружия на Украину

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг сообщения о том, что страна согласилась отправить оружие на Украину. Глава ведомства назвал информацию об этом ложью, пишет РИА "Новости".

Напомним, агентство Reuters сообщило о том, что Белград якобы отказался обучать украинских военных, но согласился поставить Киеву летальное оружие. Уточнялось, что данная информация стала известна из-за утечки секретных документов Пентагона.

"В который раз опубликована ложь, что Сербия продаёт оружие Украине. Кому-то очевидна цель дестабилизировать нашу страну и вовлечь её в конфликт, в котором не хотим участвовать", — рассказал министр.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Сербия испытывает очень сильное давление, связанное с изменением позиции страны в отношении РФ.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Илья Суриков
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