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Регион
30 мая, 10:36

На военном заводе в Сербии прогремел взрыв после информации о помощи Украине

N1: На военном заводе «Крушик» в Сербии произошёл взрыв, пять работников ранены

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

На сербском оборонном заводе «Крушик» в городе Вальево прогремел мощный взрыв, в результате которого, пострадали несколько человек. Об инциденте сообщает местный телеканал N1.

Известно, что звук взрыва был зафиксирован ранним утром — примерно в 7:40 по местному времени (8:40 мск). В это время на заводе проводятся работы по прессованию пентритов (взрывчатое вещество. — прим. Life.ru)

По данным издания, один сотрудник получил порезы в результате детонации, а ещё четверо были госпитализированы романы с жалобами на шум в ушах.

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Напомним, Служба внешней разведки России ранее узнала, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом нейтралитету поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. По данным СВР, в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, в том числе «Крушик». Разведка называет подобный шаг сербских оборонщиков «выстрелом в спину». В РФ сравнили поддержку Сербией ВСУ с беспорядочными половыми связями.

Ольга Сливченко
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