На военном заводе в Сербии прогремел взрыв после информации о помощи Украине

На сербском оборонном заводе «Крушик» в городе Вальево прогремел мощный взрыв, в результате которого, пострадали несколько человек. Об инциденте сообщает местный телеканал N1.

Известно, что звук взрыва был зафиксирован ранним утром — примерно в 7:40 по местному времени (8:40 мск). В это время на заводе проводятся работы по прессованию пентритов (взрывчатое вещество. — прим. Life.ru)