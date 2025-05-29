«Обсуждал с Путиным»: Вучич высказался о поставках сербских боеприпасов Киеву

Президент Сербии Александр Вучич пообещал не исполнять контракты на поставку оружия, если возникнет подозрение, что боеприпасы могут оказаться на линии фронта на Украине. Политик подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы такие сделки не осуществлялись.

«Я отдам распоряжение: везде, где есть сомнения или злоупотребления конечным пользователем, мы должны быть в курсе и предотвратить реализацию таких контрактов», – заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.

Кроме того, Вучич сообщил, что во время своего визита на Парад Победы в Москву 9 мая обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию о возможных поставках сербского оружия Киеву. Лидер европейской страны отметил, что вопрос находится под контролем совместной рабочей группы, созданной для установления фактов.