У России нет надёжных союзников, на которых мы могли бы положиться. Так председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал данные СВР, согласно которым сербские оборонщики поставляют Киеву снаряды и патроны.

«Вучич пытается усидеть на нескольких стульях. Эта политическая многовекторность очень напоминает беспорядочные половые связи. Рано или поздно заразишься чем-то смертельно опасным, и конец твой будет очень плох», — сказал Рогов в беседе с NEWS.ru.

Он констатировал, что Сербия всё же не может проводить независимую политику, и заигрывание Вучича с Евросоюзом и США лишний раз это подтверждает.