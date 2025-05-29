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Регион
29 мая, 16:07

Рогов сравнил поддержку Сербией ВСУ с беспорядочными половыми связями

Владимир Рогов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Владимир Рогов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

У России нет надёжных союзников, на которых мы могли бы положиться. Так председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал данные СВР, согласно которым сербские оборонщики поставляют Киеву снаряды и патроны.

«Вучич пытается усидеть на нескольких стульях. Эта политическая многовекторность очень напоминает беспорядочные половые связи. Рано или поздно заразишься чем-то смертельно опасным, и конец твой будет очень плох», — сказал Рогов в беседе с NEWS.ru.

Он констатировал, что Сербия всё же не может проводить независимую политику, и заигрывание Вучича с Евросоюзом и США лишний раз это подтверждает.

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Напомним, Служба внешней разведки России узнала, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом нейтралитету поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. По данным СВР, в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК. Разведка называет подобный шаг сербских оборонщиков «выстрелом в спину».

Александра Вишнякова
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