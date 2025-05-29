Рогов сравнил поддержку Сербией ВСУ с беспорядочными половыми связями
Владимир Рогов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
У России нет надёжных союзников, на которых мы могли бы положиться. Так председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал данные СВР, согласно которым сербские оборонщики поставляют Киеву снаряды и патроны.
«Вучич пытается усидеть на нескольких стульях. Эта политическая многовекторность очень напоминает беспорядочные половые связи. Рано или поздно заразишься чем-то смертельно опасным, и конец твой будет очень плох», — сказал Рогов в беседе с NEWS.ru.
Он констатировал, что Сербия всё же не может проводить независимую политику, и заигрывание Вучича с Евросоюзом и США лишний раз это подтверждает.
Напомним, Служба внешней разведки России узнала, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом нейтралитету поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. По данным СВР, в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК. Разведка называет подобный шаг сербских оборонщиков «выстрелом в спину».