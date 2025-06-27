Посол Германии покинул МИД РФ спустя 10 минут, отправившись на поиски переводчика
Посол ФРГ в РФ Ламбсдорф ушёл из здания МИД искать переводчика
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф, который был вызван в Министерство иностранных дел России, временно покинул здание ведомства. Он отправился искать переводчика.
Дипломат пробыл в МИД около десяти минут, после чего сообщил журналистам, что намерен вернуться примерно через час.
Вскоре посла заметили в супермаркете, покупающим кофе.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий посол был вызван в МИД России для беседы о преследовании российских журналистов в Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что РФ будет принимать ответные меры в отношении работников СМИ ФРГ, находящихся в Москве.