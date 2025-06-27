СК РФ возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области
СК РФ. Обложка © Life.ru
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России, сообщила, что было возбуждено уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в Курской области.
26 июня 2025 года в Кореневском районе украинские военнослужащие использовали дрон, чтобы сбросить взрывное устройство на место, где работал корреспондент телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан. В результате этого инцидента журналист получил ранения.
Следственный комитет России начал уголовное дело по факту террористического акта, так как действия украинских военных попадают под определение преступления по статье 205 УК РФ. Военные следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, насколько серьёзно пострадал журналист. Также проводится расследование для выявления всех причастных к этому преступлению.
Напомним, журналист китайского телеканала Phoenix TV пострадал от удара украинского дрона в Курской области. Группа работала над сюжетом о жизни людей в прифронтовой зоне, где ежедневно сохраняется риск обстрелов и атак беспилотников. В ходе съёмок один из членов команды получил тяжёлую травму головы.