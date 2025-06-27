СК РФ возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области

26 июня 2025 года в Кореневском районе украинские военнослужащие использовали дрон, чтобы сбросить взрывное устройство на место, где работал корреспондент телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан. В результате этого инцидента журналист получил ранения.

Следственный комитет России начал уголовное дело по факту террористического акта, так как действия украинских военных попадают под определение преступления по статье 205 УК РФ. Военные следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, насколько серьёзно пострадал журналист. Также проводится расследование для выявления всех причастных к этому преступлению.