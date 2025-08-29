Трамп может одним махом отменить санкции против РФ при одном условии, узнали СМИ

Президент США Дональд Трамп может оперативно отменить ряд санкций против России при условии окончания конфликта на Украине. Это рассматривается как возможный стимул для Москвы в случае достижения прогресса на переговорах по урегулированию, пишет Reuters.

В материале упоминается, что более масштабные действия, способные существенно смягчить финансовое давление на Россию, якобы находятся в компетенции Европы.

Среди рассматриваемых вариантов называется разблокировка замороженных российских активов, возобновление кредитования российских банков и корпораций со стороны американских структур, а также возвращение нефтесервисных компаний США на российские месторождения нефти и газа.

Отмечается, что наиболее значимым шагом могло бы стать смягчение санкций Министерства финансов США, которые ограничивают деятельность американских компаний в российской энергетике. Это потенциально позволило бы нарастить добычу углеводородов в сложных регионах, включая арктические месторождения.

Трамп неоднократно заявлял о своём намерении добиться мирного разрешения ситуации на Украине. Именно этим он объясняет нежелание спешить с введением новых, как он сам выразился, весьма серьёзных экономических ограничений. Отвечая на вопросы о потенциальных санкциях, он подчеркнул, что хотел бы увидеть договорённость между Москвой и Киевом. Ранее аналогичное условие для смягчения санкционного режима озвучил и вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.