Вучич заявил, что Сербия не введёт санкции против РФ, но находится на пути в ЕС

Сербия не будет присоединяться к антироссийской санкционной кампании, но продолжит курс на вступление в Евросоюз. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, выступая в эфире TV Pink.

Глава государства подчеркнул, что его политика обусловлена исключительно интересами Сербии. Он пояснил, что республика не станет вводить санкции против России, но останется на так называемом «европейском пути».

«Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь, не потому что он глуп, он многого достиг, получил высшее образование и так далее, но не могу объяснить им, потому что они больше любят Россию и руководствуются своими эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?» — задался вопросом Вучич.

Кроме того, он подчеркнул важность развития отношений с Китайской Народной Республикой, поскольку её экономика демонстрирует самый быстрый рост в мире.