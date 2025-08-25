Мессенджер MAX
«Это чудесные меры»: Вучич пообещал снизить цены в рознице и ставки по кредитам

Вучич анонсировал широкомасштабные меры по улучшению жизни населения

Александр Вучич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić

Президент Сербии Александр Вучич пообещал в ближайшее время реализовать пакет экономических инициатив, который, по его утверждению, улучшит жизнь граждан. Об этом лидер написал в своих социальных сетях.

«Это чудесные меры, которые помогут улучшить жизнь миллионов наших граждан. Они являются плодом их требований, и я прошу вас продолжать указывать нам, что мы можем сделать, и вместе идти к переменам», — написал Вучич.

Президент сообщил, что в течение двух–трёх недель власти представят закон, который затронет разные аспекты жизни населения. Документ предусматривает ограничение торговой наценки, снижение процентных ставок по кредитам, реформу работы судебных приставов, предоставление льгот на электроэнергию, а также предоставление дров по сниженным ценам для отопления отдельным категориям граждан.

Маржу в 24 крупнейших торговых сетях планируют снизить с более 45% до 20% уже на следующей неделе. Он добавил, что приставы не смогут изымать квартиры площадью до 60 кв. метров. А в ближайшие 20–30 дней откроется железная дорога Белград — Нови-Сад — Суботица для пассажирских и грузовых перевозок.

«Мы используем всё, что имеем»: Вучич пообещал наказать протестующих в Сербии
«Мы используем всё, что имеем»: Вучич пообещал наказать протестующих в Сербии

Ранее сербский президент пообещал наказать всех протестующих и показать «совсем иной подход» по сравнению с тем, что наблюдали граждане. Вучич сообщил, что в субботних мирных акциях, направленных против блокировки учреждений и инфраструктуры студентами и сторонниками оппозиции, приняли участие не менее 55 тысяч граждан в 75 городах страны.

Тимур Хингеев
