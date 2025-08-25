«Это чудесные меры»: Вучич пообещал снизить цены в рознице и ставки по кредитам

Президент Сербии Александр Вучич пообещал в ближайшее время реализовать пакет экономических инициатив, который, по его утверждению, улучшит жизнь граждан. Об этом лидер написал в своих социальных сетях.

«Это чудесные меры, которые помогут улучшить жизнь миллионов наших граждан. Они являются плодом их требований, и я прошу вас продолжать указывать нам, что мы можем сделать, и вместе идти к переменам», — написал Вучич.

Президент сообщил, что в течение двух–трёх недель власти представят закон, который затронет разные аспекты жизни населения. Документ предусматривает ограничение торговой наценки, снижение процентных ставок по кредитам, реформу работы судебных приставов, предоставление льгот на электроэнергию, а также предоставление дров по сниженным ценам для отопления отдельным категориям граждан.